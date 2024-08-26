Тренер «Локо» Галактионов: плохо сыграл, не работаешь, значит на твоё место придёт другой

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов после матча 6-го тура РПЛ с «Ростовом» (3:2) поделился мнением о необходимости усиления состава красно-зелёных.

«Любая команда хочет усилить, добавить, чтобы сделать новый шаг в своём развитии. Мы тоже это прекрасно понимаем. Но даже если такой футболист найдётся, абонементов в состав ни у кого нет. Плохо сыграл, не работаешь, значит на твоё место придёт другой, будет доказывать и добиваться результата. За счёт организации и качественной работы порядок бьёт класс», — приводит слова Галактионов пресс-служба «Локомотива».

На 10-й минуте счёт в матче открыл полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков. Через три минуты забил полузащитник «Ростова» Роналдо. На 37-й минуте защитник «Локомотива» Илья Самошников вывел свою команду. Ему ассистировал Алексей Батраков. На 46-й минуте увеличил преимущество «Локомотива» защитник Наир Тикнизян с передачи нападающего Дмитрия Воробьёва.