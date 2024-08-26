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Тренер «Локо» Галактионов: плохо сыграл, не работаешь, значит на твоё место придёт другой

Тренер «Локо» Галактионов: плохо сыграл, не работаешь, значит на твоё место придёт другой
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Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов после матча 6-го тура РПЛ с «Ростовом» (3:2) поделился мнением о необходимости усиления состава красно-зелёных.

МИР Российская Премьер-лига . 6-й тур
25 августа 2024, воскресенье. 20:00 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
3 : 2
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Батраков – 10'     1:1 Роналдо – 13'     2:1 Самошников – 37'     3:1 Тикнизян – 46'     3:2 Роналдо – 90+6'    

«Любая команда хочет усилить, добавить, чтобы сделать новый шаг в своём развитии. Мы тоже это прекрасно понимаем. Но даже если такой футболист найдётся, абонементов в состав ни у кого нет. Плохо сыграл, не работаешь, значит на твоё место придёт другой, будет доказывать и добиваться результата. За счёт организации и качественной работы порядок бьёт класс», — приводит слова Галактионов пресс-служба «Локомотива».

На 10-й минуте счёт в матче открыл полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков. Через три минуты забил полузащитник «Ростова» Роналдо. На 37-й минуте защитник «Локомотива» Илья Самошников вывел свою команду. Ему ассистировал Алексей Батраков. На 46-й минуте увеличил преимущество «Локомотива» защитник Наир Тикнизян с передачи нападающего Дмитрия Воробьёва.

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