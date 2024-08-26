«Атлетико» разгромил «Жирону» в матче 2-го тура чемпионата Испании

Завершился матч 2-го тура испанской Примеры, в котором встречались мадридский «Атлетико» и «Жирона». Игра проходила на стадионе «Сивитас Метрополитано» в Мадриде. В качестве главного арбитра встречи выступил Хуан Мартинес Мунуэра. Стартовый свисток судьи прозвучал в 22:30 мск. «Атлетико» одержал победу со счётом 3:0.

В составе мадридского клуба забитыми мячами отметились Антуан Гризманн, Маркос Льоренте и Коке.

«Атлетико» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании. На счету мадридского клуба четыре очка. В 1-м туре Ла Лиги «матрасники» сыграли вничью с «Вильярреалом» (2:2). «Жирона» заработала одно очко и располагается на 18-й строчке. В 1-м туре эта команда поделила очки с «Бетисом» (2:2). На первом месте находится «Сельта», у которой шесть очков за две игры.

Ранее в матчах 2-го тура Ла Лиги «Леганес» обыграл «Лас-Пальмас» (2:1), а «Алавес» сыграл вничью с «Бетисом» (0:0).