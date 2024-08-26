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«Атлетико» разгромил «Жирону» в матче 2-го тура чемпионата Испании

«Атлетико» разгромил «Жирону» в матче 2-го тура чемпионата Испании
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Завершился матч 2-го тура испанской Примеры, в котором встречались мадридский «Атлетико» и «Жирона». Игра проходила на стадионе «Сивитас Метрополитано» в Мадриде. В качестве главного арбитра встречи выступил Хуан Мартинес Мунуэра. Стартовый свисток судьи прозвучал в 22:30 мск. «Атлетико» одержал победу со счётом 3:0.

Испания — Примера . 2-й тур
25 августа 2024, воскресенье. 22:30 МСК
Атлетико М
Мадрид
Окончен
3 : 0
Жирона
Жирона
1:0 Гризманн – 39'     2:0 М. Льоренте – 48'     3:0 Коке – 90+4'    

В составе мадридского клуба забитыми мячами отметились Антуан Гризманн, Маркос Льоренте и Коке.

«Атлетико» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании. На счету мадридского клуба четыре очка. В 1-м туре Ла Лиги «матрасники» сыграли вничью с «Вильярреалом» (2:2). «Жирона» заработала одно очко и располагается на 18-й строчке. В 1-м туре эта команда поделила очки с «Бетисом» (2:2). На первом месте находится «Сельта», у которой шесть очков за две игры.

Ранее в матчах 2-го тура Ла Лиги «Леганес» обыграл «Лас-Пальмас» (2:1), а «Алавес» сыграл вничью с «Бетисом» (0:0).

Испания — Примера . 2-й тур
25 августа 2024, воскресенье. 20:00 МСК
Леганес
Леганес
Окончен
2 : 1
Лас-Пальмас
Лас-Пальмас-де-Гран-Канария
1:0 Крус – 71'     2:0 Франкеса – 85'     2:1 Рамирес – 90+3'    
Испания — Примера . 2-й тур
25 августа 2024, воскресенье. 20:15 МСК
Алавес
Витория
Окончен
0 : 0
Бетис
Севилья
Удаления: Седлар – 86' / нет
Турнирная таблица Ла Лиги
Календарь Ла Лиги
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