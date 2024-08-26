Балахнин оценил тактику «Спартака» в матче с «Зенитом»

Отечественный тренер Сергей Балахнин оценил тактику «Спартака» в матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом». Встреча завершилась вничью — 0:0. С 62-й минуты «Зенит» играл в меньшинстве после удаления Страхини Эраковича. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым (Дмитров).

«Спартак» выбрал удачную стратегию. Играли небольшие нападающие, и не всегда успевали за ними защитники «Зенита». Трудно сказать, выиграл бы дуэль Соболев у Нино. А Барко и Угальде успевали быстро сыграть, убежать и создавать напряжение у ворот «Зенита». Думаю, что это была правильная тактическая вещь со стороны «Спартака», — приводит слова Балахнина «Евро-Футбол.Ру».

После 6-го тура таблицу Российской Премьер-Лиги возглавляет московский «Локомотив». Команда Михаила Галактионова набрала 15 очков за шесть матчей. Второе место занимает санкт-петербургский «Зенит», заработав 14 очков. На третьей строчке располагается «Краснодар», у которого 12 очков. «Спартак» идёт пятым с 11-ю очками.