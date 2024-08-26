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Аршавин высказал мнение, в каком случае «Спартак» станет чемпионом РПЛ

Аршавин высказал мнение, в каком случае «Спартак» станет чемпионом РПЛ
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Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин считает, что для того, чтобы «Спартак» стал победителем чемпионата России, ему необходимо сохранить текущий темп игры.

«Что нужно, чтобы такой «Спартак» стал чемпионом? Чтобы они продолжали так играть. Смогут ли они поддерживать такой темп? Я посмотрел заявку на матч — у них там одни молодые ребята. Хотя и талантливые. Зорин и Мелёшин мне нравятся. Барко в порядке», — приводит слова Аршавина «РБ Спорт».

После 6-го тура таблицу Российской Премьер-Лиги возглавляет московский «Локомотив». Команда Михаила Галактионова набрала 15 очков за шесть матчей. Второе место занимает санкт-петербургский «Зенит», заработав 14 очков. На третьей строчке располагается «Краснодар», у которого 12 очков. «Спартак» идёт пятым с 11-ю очками.

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