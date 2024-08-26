Орещук назвал лучшего нападающего в России на сегодня

Бывший генеральный директор «Динамо» Роман Орещук оценил игру нападающего бело-голубых Константина Тюкавина на старте сезона Российской Премьер-Лиги.

– Тюкавин максимально результативно провёл прошлый сезон. Что мешает в этом?

– Костя – хороший нападающий с хорошей скоростью и большим объёмом работы. У него светлая голова. Рано или поздно его прорвёт. Такое бывает: забиваешь в каждой игре, а потом несколько месяцев забить не можешь. Просто надо подходить к каждому моменту с холодной головой. Тюкавин – сильный игрок, лучший нападающий в России на сегодня, – приводит Орещука Metaratings.

В нынешнем сезоне Тюкавин принял участие в семи матчах «Динамо» и отметился лишь одним забитым мячом. В прошлой кампании нападающий забил 17 голов и сделал десять результативных передач в 38 матчах.