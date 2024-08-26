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Гуренко: Сёмин отдавался полностью, поэтому и был результат

Гуренко: Сёмин отдавался полностью, поэтому и был результат
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Бывший главный тренер минского «Партизана» и футболист «Локомотива» Сергей Гуренко поделился мнением о Юрии Сёмине. Большую часть своей тренерской карьеры Сёмин провел в «Локомотиве».

«Когда возобновлю карьеру? Я думаю, в ближайшее время. Работа с Сёминым? Палыч —это человек, который работал сердцем. Отдавался полностью. Поэтому и был результат. Была искренность. За это нас полюбили болельщики», — приводит слова Гуренко «РБ Спорт».

«Локомотив» при Сёмине стал трёхкратным чемпионом России, а также несколько раз выигрывал Кубок и Суперкубок России.

«Локомотив» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 15 очков за шесть матчей. «Ростов» находится на восьмой строчке, заработав восемь очков.

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