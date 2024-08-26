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Галактионов отреагировал на промежуточное лидерство «Локомотива» в РПЛ

Галактионов отреагировал на промежуточное лидерство «Локомотива» в РПЛ
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Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов ответил на вопрос о промежуточном лидерстве своей команды в Российской Премьер-Лиге после победы над «Ростовом» (3:2) в матче 6-го тура турнира.

МИР Российская Премьер-лига . 6-й тур
25 августа 2024, воскресенье. 20:00 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
3 : 2
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Батраков – 10'     1:1 Роналдо – 13'     2:1 Самошников – 37'     3:1 Тикнизян – 46'     3:2 Роналдо – 90+6'    

«Что значит промежуточное лидерство в таблице? Ничего абсолютно. Огромная дистанция впереди. Мы чётко понимаем, что нам надо делать, мы здраво стоим на ногах, понимаем сильные стороны, которые надо развивать, моменты, над которыми надо работать. Сегодня есть игра, мы её выиграли. Двигаемся дальше, впереди матч на Кубок. Поэтапно надо решать задачи», — сказал Галактионов в эфире «Матч ТВ».

«Локомотив» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 15 очков за шесть матчей. «Ростов» находится на восьмой строчке, заработав восемь очков.

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