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Новый тренер «Челси» Мареска установил статистическое достижение в выездных матчах АПЛ

Новый тренер «Челси» Мареска установил статистическое достижение в выездных матчах АПЛ
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Завершился матч 2-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Вулверхэмптон» и лондонский «Челси». Команды играли на стадионе «Молине» в Вулверхэмптоне. «Челси» одержал победу в матче со счётом 6:2. Таким образом, главный тренер лондонской команды Энцо Мареска стал первым тренером в истории АПЛ, чья команда забила шесть голов в его первой выездной игре в этом соревновании, сообщает Opta Sport.

Англия — Премьер-лига . 2-й тур
25 августа 2024, воскресенье. 16:00 МСК
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Окончен
2 : 6
Челси
Лондон
0:1 Джексон – 2'     1:1 Кунья – 27'     1:2 Палмер – 45'     2:2 Странн Ларсен – 45+6'     2:3 Мадуэке – 49'     2:4 Мадуэке – 58'     2:5 Мадуэке – 63'     2:6 Феликс – 80'    

Мареска стал главным тренером лондонской команды летом 2024 года, «Челси» заплатил компенсацию «Лестеру». Матч второго тура стал первой официальной игрой в гостях.

Напомним, в матче 1-го тура чемпионата Англии команда аргентинского специалиста уступила действующему чемпиону «Манчестер Сити» со счётом 0:2.

После 2-го тура английской Премьер-лиги первое место в турнирной таблице занимает «Манчестер Сити». На второй строчке расположился «Брайтон». Замыкает тройку лидеров «Арсенал».

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