Новый тренер «Челси» Мареска установил статистическое достижение в выездных матчах АПЛ

Завершился матч 2-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Вулверхэмптон» и лондонский «Челси». Команды играли на стадионе «Молине» в Вулверхэмптоне. «Челси» одержал победу в матче со счётом 6:2. Таким образом, главный тренер лондонской команды Энцо Мареска стал первым тренером в истории АПЛ, чья команда забила шесть голов в его первой выездной игре в этом соревновании, сообщает Opta Sport.

Мареска стал главным тренером лондонской команды летом 2024 года, «Челси» заплатил компенсацию «Лестеру». Матч второго тура стал первой официальной игрой в гостях.

Напомним, в матче 1-го тура чемпионата Англии команда аргентинского специалиста уступила действующему чемпиону «Манчестер Сити» со счётом 0:2.

После 2-го тура английской Премьер-лиги первое место в турнирной таблице занимает «Манчестер Сити». На второй строчке расположился «Брайтон». Замыкает тройку лидеров «Арсенал».

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