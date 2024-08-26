Дибала объяснил, почему решил отказаться от щедрого предложения из Саудовской Аравии

Нападающий итальянской «Ромы» Пауло Дибала объяснил своё решение остаться в команде.

«Почему я отказался от 75 миллионов евро? Все смотрят только на это, но я учитывал много других факторов при принятии решения. Повлияли и моя семья, особенно моя жена, город, команда, желание вернуться в национальную сборную: мне 30 лет, я чувствую себя хорошо, хотя слышу много критики из-за травм.

Я стараюсь работать на максимум и правильно восстанавливаться, чтобы быть в лучшей форме. Было много факторов, но все говорят только о деньгах: когда видишь такие суммы, не могу отрицать, что задумываешься об этом. Но, взвесив всё, я принял решение остаться в «Роме», — приводит слова Дибалы сайт журналиста Альфредо Педуллы.

Ранее сообщалось, что из-за любви болельщиков и приверженности команде футболист отклонил предложение аравийской «Аль-Кадисии», которая предлагала ему контракт на три года на общую сумму в € 75 млн.

Аргентинский нападающий присоединился к «Роме» в статусе свободного агента летом 2022 года. За римлян 30-летний футболист провёл 79 матчей во всех турнирах, в которых забил 34 гола и отдал 18 результативных передач. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.

Фанаты «Ромы» подарили Дибале его портрет: