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Маркос Льоренте повторил клубное достижение Диего Симеоне 29-летней давности в Ла Лиге

Маркос Льоренте повторил клубное достижение Диего Симеоне 29-летней давности в Ла Лиге
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Завершился матч 2-го тура испанской Примеры, в котором встречались мадридский «Атлетико» и «Жирона». Игра проходила на стадионе «Сивитас Метрополитано» в Мадриде. «Атлетико» одержал победу со счётом 3:0. Один из голов забил полузащитник мадридского «Атлетико» Маркос Льоренте, который стал первым хавбеком «Атлетико», забивавшим в первых двух матчах сезона Ла Лиги после Диего Симеоне в 1995 году. Об этом сообщает журналист Relevo Фран Мартинес в соцсети X (ранее Twitter).

Испания — Примера . 2-й тур
25 августа 2024, воскресенье. 22:30 МСК
Атлетико М
Мадрид
Окончен
3 : 0
Жирона
Жирона
1:0 Гризманн – 39'     2:0 М. Льоренте – 48'     3:0 Коке – 90+4'    

Отметим, в том сезоне «Атлетико» взял «золотой» дубль, выиграв Ла Лигу и Кубок Испании.

«Атлетико» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании. На счету мадридского клуба четыре очка. В 1-м туре Ла Лиги «матрасники» сыграли вничью с «Вильярреалом» (2:2). «Жирона» заработала одно очко и располагается на 18-й строчке. В 1-м туре эта команда поделила очки с «Бетисом» (2:2). На первом месте находится «Сельта», у которой шесть очков за две игры.

Календарь Ла Лиги
Турнирная таблица Ла Лиги
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