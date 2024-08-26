Маркос Льоренте повторил клубное достижение Диего Симеоне 29-летней давности в Ла Лиге

Завершился матч 2-го тура испанской Примеры, в котором встречались мадридский «Атлетико» и «Жирона». Игра проходила на стадионе «Сивитас Метрополитано» в Мадриде. «Атлетико» одержал победу со счётом 3:0. Один из голов забил полузащитник мадридского «Атлетико» Маркос Льоренте, который стал первым хавбеком «Атлетико», забивавшим в первых двух матчах сезона Ла Лиги после Диего Симеоне в 1995 году. Об этом сообщает журналист Relevo Фран Мартинес в соцсети X (ранее Twitter).

Отметим, в том сезоне «Атлетико» взял «золотой» дубль, выиграв Ла Лигу и Кубок Испании.

«Атлетико» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании. На счету мадридского клуба четыре очка. В 1-м туре Ла Лиги «матрасники» сыграли вничью с «Вильярреалом» (2:2). «Жирона» заработала одно очко и располагается на 18-й строчке. В 1-м туре эта команда поделила очки с «Бетисом» (2:2). На первом месте находится «Сельта», у которой шесть очков за две игры.

Фанаты «Атлетико» продолжают оскорблять игрока «Реала» Винисиуса: