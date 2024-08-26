Главный тренер «Челси» Мареска раскритиковал Мудрика за игру в матче с «Вулверхэмптоном»

Главный тренер лондонского «Челси» Энцо Мареска высказался об игре вингера Михаила Мудрика в матче 2-го тура АПЛ с «Вулверхэптоном» (6:2).

«Почему я заменил Мудрика? Потому что был им недоволен. В некоторых ситуациях мы могли бы действовать лучше. Он много работал без мяча, и это было очень хорошо. Но в игре с мячом я ожидаю от Миши немного больше качества", — приводит слова Марески Daily Mail.

Михаил Мудрик перешёл в «Челси» из «Шахтёра» в январе 2023 года. Сумма трансфера составила € 70 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2031 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает украинского футболиста в € 35 млн. В минувшем сезоне Мудрик сыграл 41 матч, забил семь мячей и отдал две голевые передачи.