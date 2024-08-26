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Михаил Галактионов назвал компонент игры «Локомотива», который необходимо улучшить

Михаил Галактионов назвал компонент игры «Локомотива», который необходимо улучшить
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Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов после матча 6-го тура РПЛ с «Ростовом» (3:2) высказался о том, какой компонент игры команды ещё необходимо улучшить, чтобы больше забивать.

МИР Российская Премьер-лига . 6-й тур
25 августа 2024, воскресенье. 20:00 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
3 : 2
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Батраков – 10'     1:1 Роналдо – 13'     2:1 Самошников – 37'     3:1 Тикнизян – 46'     3:2 Роналдо – 90+6'    

«Тренировать выходы к воротам? Мы над этим работаем. Вы видели, сколько их было, не хватило исполнительского мастерства в завершении. Подходы-то есть, эти выходы есть, а конкретной точки не хватило. Вы могли видеть, какие прекрасные мячи мы сегодня забили. Ребята не жадничают, отдают друг другу передачи, взаимодействуют между собой. На это приятно смотреть», — приводит слова Галактионов пресс-служба «Локомотива».

«Локомотив» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 15 очков за шесть матчей. «Ростов» находится на восьмой строчке, заработав восемь очков.

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