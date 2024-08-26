Почётный президент РФС прокомментировал дебют Алексея Миранчука за «Атланту» в МЛС

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков отреагировал на дебют атакующего полузащитника Алексея Миранчука за американскую команду «Атланта Юнайтед» в матче МЛС с «Лос-Анджелес Гэлакси» (0:2).

«Вернётся ли Миранчук в Европу? Если он этого захочет. В Америке нормальные условия, «Атланта» — хорошая команда. Зачем Алексею возвращаться в Европу? Главное, чтобы он закрепился в «Атланте». Миранчук сыграл 30 минут, и мы сразу начинаем строить какие-то иллюзии. Он что, забил два мяча, как Суарес в дебютном матче? Если Алексей будет забивать в каждой игре, тогда скажем, что «Реал» проморгал Миранчука», — приводит слова Колоскова «РБ Спорт».

Напомним, Миранчук начал игру на скамейке запасных и появился на поле на 62-й минуте матча вместо Дакса Маккарти. В концовке встречи при счёте 0:2 россиянин получил мяч на подступах к штрафной, резко развернулся и красивым ударом из-под звёздного Марко Ройса по дуге направил мяч в девятку, однако попал в перекладину.

Напомним, «Атланта» объявила о переходе Миранчука 30 июля. Его контрактное соглашение с клубом из США рассчитано до 2027 года. В минувшем сезоне российский футболист принял участие в 42 матчах за «Аталанту» во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и девятью результативными передачами.

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