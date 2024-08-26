Личка высказался о состоянии Лунёва, у игрока подозрение на сотрясение мозга

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка высказался о травмированном Андрее Лунёве после матча 6-го тура чемпионата России с «Краснодаром» (0:1). Отметим, на 79-й минуте тренер московской команды заменил голкипера Лунёва на Игоря Лещука. Игрок уходил с поля, держась за голову.

«Андрей сейчас поедет в больницу на обследование. Возможно, он отдохнет 2-3 дня, но я уверен, что с ним всё будет нормально», — приводит слова Лички пресс-служба «Динамо».

Ранее председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин заявил, что Лунёв, вероятно, получил сотрясение головного мозга.

«Динамо» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 12 очков за шесть матчей. «Краснодар» находится на четвёртой строчке, заработав 12 очков. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет санкт-петербургский «Зенит», у которого 14 очков.

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