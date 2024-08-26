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Личка высказался о состоянии Лунёва, у игрока подозрение на сотрясение мозга

Личка высказался о состоянии Лунёва, у игрока подозрение на сотрясение мозга
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Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка высказался о травмированном Андрее Лунёве после матча 6-го тура чемпионата России с «Краснодаром» (0:1). Отметим, на 79-й минуте тренер московской команды заменил голкипера Лунёва на Игоря Лещука. Игрок уходил с поля, держась за голову.

МИР Российская Премьер-лига . 6-й тур
25 августа 2024, воскресенье. 17:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
0 : 1
Краснодар
Краснодар
0:1 Са – 25'    

«Андрей сейчас поедет в больницу на обследование. Возможно, он отдохнет 2-3 дня, но я уверен, что с ним всё будет нормально», — приводит слова Лички пресс-служба «Динамо».

Ранее председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин заявил, что Лунёв, вероятно, получил сотрясение головного мозга.

«Динамо» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 12 очков за шесть матчей. «Краснодар» находится на четвёртой строчке, заработав 12 очков. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет санкт-петербургский «Зенит», у которого 14 очков.

Турнирная таблица РПЛ
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