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18-летний Эндрик отреагировал на свой удачный дебют за «Реал»

18-летний Эндрик отреагировал на свой удачный дебют за «Реал»
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Нападающий «Реала» Эндрик высказался о своём дебюте за мадридскую команду в матче 2-го тура испанской Примеры с «Вальядолидом» (3:0). На 90+6-й минуте бразилец забил первый гол в футболке «сливочных».

Испания — Примера . 2-й тур
25 августа 2024, воскресенье. 18:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
3 : 0
Вальядолид
Вальядолид
1:0 Вальверде – 50'     2:0 Диас – 88'     3:0 Эндрик – 90+6'    

«Я очень счастлив, потому что моя мечта сбылась. Я уже играл на «Бернабеу» со сборной Бразилии, а сегодня был мой дебют с «Реалом». Я могу только благодарить Бога за всё, что со мной происходит.

Я очень рад играть вместе с великими игроками, которых видел только в видеоиграх. Первое, о чем я поговорил с Анчелотти, это то, что я предлагаю талант и труд. Я новичок, которому нужно многому научиться, но я очень счастлив. Я продолжаю работать, ожидая своего часа", — приводит слова Эндрика AS.

Эндрик перешёл в «Реал» из «Палмейраса» в июле 2024 года. Сумма трансфера составила € 47,5 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2030 года. Transfermarkt оценивает нападающего в € 60 млн.

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