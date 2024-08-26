Тренер «Динамо» Личка ответил на вопрос о возможном вызове Фомина в сборную на фоне травмы

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка высказался о состоянии полузащитника своей команды Даниила Фомина и ответил на вопрос о его возможном вызове в национальную команду России.

«Поедет ли Даниил Фомин в сборную Россию? Вряд ли. Вчера он почувствовал проблемы с задней поверхностью бедра. Врач сказал, что минимум 7-10 дней он пропустит», — приводит слова Лички пресс-служба «Динамо».

Напомним, тренировочный сбор для сборной России начнётся 1 сентября. Команда Валерия Карпина проведёт два матча во вьетнамском Ханое. 5 сентября россияне сыграют со сборной Вьетнама, а 7 сентября в соперниках сборной будет национальная команда Таиланда.

Фомин сыграл пять матчей во всех соревнованиях, где отметился одной результативной передачей. Встречу 6-го тура РПЛ с «Краснодаром» (0:1) игрок пропустил из-за травмы. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 8 млн.

«Динамо» занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 12 очков за шесть матчей. «Краснодар» находится на третьей строчке, заработав 12 очков. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет санкт-петербургский «Зенит», у которого 14 очков.

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