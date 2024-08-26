Эндрик установил уникальное достижение в «Реале», отличившись в дебютном матче

Бразильский нападающий «Реала» Эндрик забил свой дебютный мяч за «сливочных», отметившись в матче 2-го тура Ла Лиги с «Вальядолидом» (3:0). На 90+6-й минуте Эндрик чуть правее центра у линии штрафной получил пас от Браима Диаса, одним движением ушёл от игрока соперника и ударил в ближний угол.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсетях, Эндрик стал самым молодым иностранным игроком, забившим за «Реал» за всю историю Ла Лиги.

Эндрик перешёл в «Реал» из «Палмейраса» в июле 2024 года. Сумма трансфера составила € 47,5 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2030 года. Transfermarkt оценивает нападающего в € 60 млн. В прошлом сезоне Эндрик сыграл 22 матча за «Палмейрас», забил четыре мяча и отдал две голевые передачи.

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Эндрик впервые встретился с игроками и тренерами «Реала»: