В РФС отреагировали на призыв Канделаки не подчиняться УЕФА в вопросе трансляций

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов высказался о том, что Российский футбольный союз не может в одностороннем порядке игнорировать правила Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по вопросу времени трансляций матчей.

«Мне кажется, что Тина Канделаки сама себе ответила вечером, когда чуть подробнее расшифровала смысл своего сообщения. Для нас, в принципе, очень важно играть матчи в наиболее удобное для болельщиков и клубов время, это логично. Но нужно быть последовательными. Есть соответствующие правила и документы, можно не учитывать позицию УЕФА, но тогда нужно перейти в другую конфедерацию.

В прошлом году подобных призывов от телеканала я не помню. Всем хочется играть в нормальное время, я с этим согласен. Сейчас с УЕФА идут переговоры, чтобы проводить матчи Кубка России в одно время с играми еврокубков», — приводит слова Митрофанова ТАСС.

Ранее заместитель генерального директора «Газпром-медиа холдинг» Тина Канделаки призвала РФС перестать обращать внимание на европейские регламенты и бюрократию при определении времени показа матчей Кубка России, в связи с тем, что УЕФА отстранил российские команды от своих турниров. Отметим, что большинство матчей Кубка России проходят в рабочие дни, в связи с игроками в еврокубках многие встречи начинаются не вечером, а днём.

Материалы по теме «Зачем нам учитывать их интересы?» Тина Канделаки призвала РФС не подчиняться УЕФА

Самые скандальные футболисты в истории: