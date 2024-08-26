Рафаэл Леау высказался о своём скандальном обращении к фанатам в игре «Милан» — «Парма»

Португальский вингер «Милана» Рафаэла Леау отреагировал на свой скандальный жест в матче 2-го тура Серии А между «Миланом» и «Пармой» (1:2). Напомним, после голевой передачи на Кристиана Пулишича, Леау остановился перед трибуной и жестом призвал замолчать, указывав на конкретное место на стадионе.

«Жест никогда не был и не будет адресован фанатской трибуне «Милана», так как они всегда были со мной в самые сложные моменты, возможно, они единственные настоящие тифози, поддерживающие игроков до последней минуты.

Я вижу много комментариев от болельщиков «Милана», которые кажутся просто бесчеловечными… Думаю, это скорее интернет-болельщики. Мой жест был адресован конкретному болельщику, который, когда мы проигрывали, вёл себя некорректно. Знаете, ни один игрок «Милана» не выходит на поле, чтобы играть плохо намеренно, мы чтим эту футболку от начала и до конца каждого матча. Я буду продолжать рисковать во время игры, как всегда рисковал, ведь это то, что выделяет меня из прочих футболистов. Я не собираюсь менять свой стиль игры из-за того, что рискнул, а нам забили гол. Фанаты всегда с вами», – приводит слова Леау A Bola.

Рафаэл Леау в минувшем сезоне сыграл 47 матчей за «Милан» во всех турнирах, в которых отметился 15 голами и 14 результативными передачами. В новом сезоне вингер принял участие в одной игре. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 90 млн.

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