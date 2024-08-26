Идову рассказал, был ли у него шанс попасть в сборную России

Бывший защитник «Локомотива» и сборной Нигерии Брайн Идову ответил на вопрос, была ли у него, уроженца Санкт-Петербурга, возможность выступать за национальную команду России.

«Никогда предложений не поступало. Только когда мне было лет 15, меня и вратаря из нашей команды включили в символическую сборную турнира, объявили как кандидата в сборную Россию. И еще попал в расширенный список сборной среди игроков 1992 года, когда мне было 17-18, и мы заняли второе место с молодежкой «Амкара», — сказал Идову в видео на YouTube-канале «РБ Спорт».

Последним клубом 32-летнего Брайна Идову были подмосковные «Химки». Ранее он выступал за московский «Локомотив», санкт-петербургское «Динамо» и пермский «Амкар». В составе железнодорожников Идову выступал с 2018 по 2021 год. За этот период он принял участие в 38 матчах во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. За основную сборную Нигерии футболист провёл 10 матчей, в которых забил один гол.

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