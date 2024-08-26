Агент: Кверквелия не вернётся в Россию, пока клубы не допустят к еврокубкам

Реваз Челебадзе, бывший агент экс-защитника «Локомотива» Соломона Кверквелии, рассказал о карьерных планах 32-летнего грузинского футболиста.

«Сейчас Соломон ищет новый клуб, он ушёл из саудовского «Аль-Ухдуда». Пока российские клубы не вернут в еврокубки, его возвращение маловероятно. Думаю, он ждёт, когда всё успокоится», — приводит слова агента Metaratings.

Карьера Кверквелии в России началась в 2010 году, когда он оказался во второй команде «Зенита» из Санкт-Петербурга на правах аренды. Далее он выступал за «Рубин» и нижнекамский «Нефтехимик» (аренда), а затем перешёл в московский «Локомотив» в 2017 году. Сезон-2020/2021 грузинский защитник проводил на правах аренды в волгоградском «Роторе».

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