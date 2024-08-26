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«Локомотив» обновил клубный рекорд по одному статистическому показателю в РПЛ

«Локомотив» обновил клубный рекорд по одному статистическому показателю в РПЛ
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Завершился матч 6-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались московский «Локомотив» и «Ростов». Игра прошла на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)». «Локомотив» одержал победу со счётом 3:2. Таким образом, московский клуб обновил свой рекорд по матчам подряд с голами в чемпионате России, сообщает Opta Sports.

МИР Российская Премьер-лига . 6-й тур
25 августа 2024, воскресенье. 20:00 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
3 : 2
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Батраков – 10'     1:1 Роналдо – 13'     2:1 Самошников – 37'     3:1 Тикнизян – 46'     3:2 Роналдо – 90+6'    

По информации источника, на счету «Локомотива» теперь 23 таких матча.

«Локомотив» после этой победы набрал 15 очков. Подопечные Михаила Галактионова занимают первое место в турнирной таблице РПЛ. «Ростов» с восемью очками располагается на восьмой строчке. Второе место в турнирной таблице чемпионата России занимает «Зенит». Команда Сергея Семака набрала 14 очков. На третьей строчке располагается «Краснодар» (12).

Календарь РПЛ
Турнирная таблица РПЛ
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