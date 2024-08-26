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Генич отреагировал на результат матча между «Динамо» и «Краснодаром»

Футбольный комментатор Константин Генич высказался о матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги между московским «Динамо» и «Краснодаром». Встреча завершилась победой «быков» со счётом 1:0.

«Классный матч! Обожаю такие игры! Стас Агкацев — красавчик! Рад за него», — написал Генич в своём телеграм-канале.

Напомним, 22-летний Агкацев является воспитанником «быков». В нынешнем сезоне голкипер провёл в составе «Краснодара» девять матчей, в которых пропустил семь мячей и в пяти встречах сыграл «на ноль». Ориентировочная стоимость российского вратаря, по данным интернет-портала Transfermarkt, — € 1 млн.

«Динамо» занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 12 очков за шесть матчей. «Краснодар» находится на третьей строчке, заработав 12 очков. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет санкт-петербургский «Зенит», у которого 14 очков.

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