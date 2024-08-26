«Наполи» и «Аль-Ахли» близки к соглашению по трансферу Осихмена

Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен может продолжить карьеру в Саудовской Аравии.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсетях, «Наполи» и «Аль-Ахли» близки к соглашению по трансферу нигерийца более чем за €65 млн. Отмечается, что на данный момент у саудовского клуба нет договорённости с Осимхеном. Форвард хочет иметь существенную зарплату, а также выдвигает ключевое требование о включении в контракт пункта об отступных.

Осимхен в минувшем сезоне сыграл 32 матча во всех соревнованиях, где он забил 17 голов и сделал четыре ассиста. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 100 млн.

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