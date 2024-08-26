Хет-трик Мадуэке с трёх ассистов Палмера стал пятым подобным перформансом в истории АПЛ

Завершился матч 2-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Вулверхэмптон» и лондонский «Челси». Команды играли на стадионе «Молине» в Вулверхэмптоне. «Челси» одержал победу в матче со счётом 6:2. В этой встрече нападающий «Челси» Нони Мадуэке оформил хет-трик с трёх голевых передач англичанина Коула Палмера.

Как сообщает Opta Sports, в истории АПЛ было ещё четыре случая, когда игрок оформлял хет-трик с трёх передач одного и того же партнера, помимо перфоманса Палмера и Мадуэке. Алан Ширер от Майкла Ньюэлла в «Блэкберне» (1995), Робби Фаулер от Стэна Коллимора в «Ливерпуле» (1995), Фредрик Юнгберг от Тьерри Анри в «Арсенале» (2003), Сон Хэн Мин от Гарри Кейна в «Тоттенхэм Хотспур» (2020).

В минувшем сезоне Мадуэке провёл 34 матча за «Челси» во всех турнирах, в которых забил восемь мячей и отдал три результативные передачи. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 28 млн.

22-летний Палмер перешёл в лондонский «Челси» из «Манчестер Сити», чьим воспитанником он является, летом 2023 года. В минувшем сезоне англичанин сыграл 48 матчах во всех турнирах за клуб, в которых отметился 27 голами и 15 результативными передачами. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 80 млн.

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