Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Хет-трик Мадуэке с трёх ассистов Палмера стал пятым подобным перформансом в истории АПЛ

Хет-трик Мадуэке с трёх ассистов Палмера стал пятым подобным перформансом в истории АПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч 2-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Вулверхэмптон» и лондонский «Челси». Команды играли на стадионе «Молине» в Вулверхэмптоне. «Челси» одержал победу в матче со счётом 6:2. В этой встрече нападающий «Челси» Нони Мадуэке оформил хет-трик с трёх голевых передач англичанина Коула Палмера.

Англия — Премьер-лига . 2-й тур
25 августа 2024, воскресенье. 16:00 МСК
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Окончен
2 : 6
Челси
Лондон
0:1 Джексон – 2'     1:1 Кунья – 27'     1:2 Палмер – 45'     2:2 Странн Ларсен – 45+6'     2:3 Мадуэке – 49'     2:4 Мадуэке – 58'     2:5 Мадуэке – 63'     2:6 Феликс – 80'    

Как сообщает Opta Sports, в истории АПЛ было ещё четыре случая, когда игрок оформлял хет-трик с трёх передач одного и того же партнера, помимо перфоманса Палмера и Мадуэке. Алан Ширер от Майкла Ньюэлла в «Блэкберне» (1995), Робби Фаулер от Стэна Коллимора в «Ливерпуле» (1995), Фредрик Юнгберг от Тьерри Анри в «Арсенале» (2003), Сон Хэн Мин от Гарри Кейна в «Тоттенхэм Хотспур» (2020).

В минувшем сезоне Мадуэке провёл 34 матча за «Челси» во всех турнирах, в которых забил восемь мячей и отдал три результативные передачи. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 28 млн.

22-летний Палмер перешёл в лондонский «Челси» из «Манчестер Сити», чьим воспитанником он является, летом 2023 года. В минувшем сезоне англичанин сыграл 48 матчах во всех турнирах за клуб, в которых отметился 27 голами и 15 результативными передачами. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 80 млн.

Календарь АПЛ
Турнирная таблица АПЛ
Материалы по теме
Хет-трик Мадуэке помог «Челси» разгромить «Вулверхэмптон» в матче с восемью голами

Сколько стоят молодые футболисты:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android