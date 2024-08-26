Экс-форвард «Спартака» Маркао ответил, что нужно Виллиану Жозе для успешной игры за клуб

Бывший игрок московского «Спартака» Маркао поделился мнением о бразильском форварде красно-белых Виллиане Жозе.

«Это классный форвард! Он много забивал во всех командах, где играл. Просто ему нужно чуть-чуть времени и он начнёт забивать и за «Спартак», — приводит слова Маркао «Евро-Футбол.Ру».

Этим летом «Спартак» объявил о трансфере Виллиана Жозе из «Бетиса». В составе красно-белых он провёл чеытре игры и не отметился результативными действиями.

Напомним, в минувшем сезоне испанской Примеры форвард сыграл за «Бетис» 43 матча во всех соревнованиях, в которых забил 14 голов и оформил шесть результативных передач. По версии немецкого интернет-портала Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет € 5 млн.