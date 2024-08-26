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Агкацев повторил рекорд «Краснодара» по сейвам за матч, установленный Сафоновым

Агкацев повторил рекорд «Краснодара» по сейвам за матч, установленный Сафоновым
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Завершился матч 6-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались московское «Динамо» и «Краснодар». Игра проводилась на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина». В качестве главного арбитра встречи выступил Сергей Карасёв. Игра закончилась со счётом 1:0 в пользу южан.

МИР Российская Премьер-лига . 6-й тур
25 августа 2024, воскресенье. 17:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
0 : 1
Краснодар
Краснодар
0:1 Са – 25'    

Вратарь «быков» Станислав Агкацев совершил 9 сейвов. Таким образом, он повторил рекорд «Краснодара» по этому показателю. Ранее это удалось Матвею Сафонову — по 9 сэйвов в матчах с ЦСКА в 2020 и 2021 годах.

«Динамо» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 12 очков за шесть матчей. «Краснодар» заработал также 12 очков, но располагается на четвёртой строчке. На первом месте находится санкт-петербургский «Зенит», у которого 14 очков за шесть игр.

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