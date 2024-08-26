Экс-игрок «Реала» Хамес Родригес вернётся в чемпионат Испании, хавбек находится в Мадриде

Колумбийский полузащитник Хамес Родригес перейдёт в испанский «Райо Вальекано». Об этом сообщает журналист и инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, колумбиец находится в Мадриде, где уже договорился об условиях контракта с новой командой. Соглашение будет рассчитано на один год с опцией продления ещё на один сезон.

Напомним, последний сезон футболист провёл в бразильском «Сан-Паулу», с которым расторг контракт в начале августа, мотивируя своё решение желанием вернуться в Европу и играть на высоком уровне. Ранее Хамес Родригес выступал за мадридский «Реал» в Испании.

Родригес был назван лучшим игроком прошедшего этим летом Кубка Америки—2024, на котором Колумбия вышла в финал, где уступила Аргентине (0:1 д.в.). После этого он вошёл в сферу интересов нескольких европейских топ-клубов, однако до конкретных предложений дело так и не дошло.

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