Симеоне — о дебюте Галлахера: у него есть то, чего не купишь

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне высказался о дебюте недавно приобретённого игрока, центрального полузащитника сборной Англии — Конора Галлахера в матче 2-го тура Ла Лиги с «Жироной» (3:0).

«У Конора Галлахера есть то, чего нигде не купишь — страсть, темп, ритм», — приводит слова Симеоне пресс-служба клуба в соцсети X (ранее Twitter).

Напомним, ранее сообщалось, что английский полузащитник подписал с «матрасниками» контракт до лета 2029 года. Мадридский клуб заплатил за Галлахера € 50 млн.

В минувшем сезоне Галлахер принял участие в 50 матчах во всех турнирах, в которых он отметился семью голами и девятью результативными передачами.

«Атлетико» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании. На счету мадридского клуба четыре очка. В 1-м туре Ла Лиги «матрасники» сыграли вничью с «Вильярреалом» (2:2). «Жирона» заработала одно очко и располагается на 18-й строчке. В 1-м туре эта команда поделила очки с «Бетисом» (2:2). На первом месте находится «Сельта», у которой шесть очков за две игры.