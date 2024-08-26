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Личка прокомментировал спорный эпизод с неназначенным пенальти на Лаксальте

Личка прокомментировал спорный эпизод с неназначенным пенальти на Лаксальте
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Комментарии

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка отреагировал на эпизод с защитником команды Диего Лаксальтом в матче с «Краснодаром», закончившемся поражением москвичей (0:1).

МИР Российская Премьер-лига . 6-й тур
25 августа 2024, воскресенье. 17:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
0 : 1
Краснодар
Краснодар
0:1 Са – 25'    

— Как оцените эпизод с падением Диего Лаксальта в штрафной?

— Я после матча спросил у Диего, был ли пенальти, потому что мне было тяжело рассмотреть этот момент. Диего сказал, что он опередил защитника, и тот схватил его за плечо. Судья не пошёл смотреть видеоповтор. Я не хочу искать оправданий в этом. Мы должны были забивать свои моменты раньше, а судей пусть оценивает их комиссия и пресса, — приводит слова Лички пресс-служба ФК «Динамо».

«Динамо» занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 12 очков за шесть матчей. «Краснодар» находится на третьей строчке, заработав 12 очков. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет санкт-петербургский «Зенит», у которого 14 очков.

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