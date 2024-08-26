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Галактионов раскрыл главный компонент, который помогает «Локомотиву» побеждать

Галактионов раскрыл главный компонент, который помогает «Локомотиву» побеждать
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Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов после матча 6-го тура РПЛ с «Ростовом» (3:2) высказался о том, какой компонент является основным для успешного выступления команды.

МИР Российская Премьер-лига . 6-й тур
25 августа 2024, воскресенье. 20:00 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
3 : 2
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Батраков – 10'     1:1 Роналдо – 13'     2:1 Самошников – 37'     3:1 Тикнизян – 46'     3:2 Роналдо – 90+6'    

— Батраков, Самошников и другие футболисты раскрылись. Это связано, как вы говорите, со страстью, или есть ещё какие-то компоненты?

— Самый главный ход — это стилистика, модель игры, которая диктует футболистам, где и в каких компонентах они могут раскрываться. Это, прежде всего, скорость. У нас скоростная, быстрая команда. Те требования, которые мы к ним предъявляем, в них они и раскрываются. Это важно понимать. На сегодняшний день наш подбор игроков позволяет этим компонентом владеть. А то, что вы сказали о страсти, это дополнительный плюсик к той огромной работе, которая идёт ежедневно и от матча к матчу, — приводит слова Галактионова пресс-служба ФК «Локомотив».

«Локомотив» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 15 очков за шесть матчей. «Ростов» находится на восьмой строчке, заработав восемь очков.

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