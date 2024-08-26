Галактионов раскрыл главный компонент, который помогает «Локомотиву» побеждать

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов после матча 6-го тура РПЛ с «Ростовом» (3:2) высказался о том, какой компонент является основным для успешного выступления команды.

— Батраков, Самошников и другие футболисты раскрылись. Это связано, как вы говорите, со страстью, или есть ещё какие-то компоненты?

— Самый главный ход — это стилистика, модель игры, которая диктует футболистам, где и в каких компонентах они могут раскрываться. Это, прежде всего, скорость. У нас скоростная, быстрая команда. Те требования, которые мы к ним предъявляем, в них они и раскрываются. Это важно понимать. На сегодняшний день наш подбор игроков позволяет этим компонентом владеть. А то, что вы сказали о страсти, это дополнительный плюсик к той огромной работе, которая идёт ежедневно и от матча к матчу, — приводит слова Галактионова пресс-служба ФК «Локомотив».

«Локомотив» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 15 очков за шесть матчей. «Ростов» находится на восьмой строчке, заработав восемь очков.