Кварацхелия отреагировал на свой гол в игре с «Болоньей», посвятив его новорождённому сыну

25 августа, на стадионе имени Марадоны в Неаполе состоялся матч 2-го тура чемпионата Италии по футболу сезона-2024/2025, в котором «Наполи» принимал «Болонью». Хозяева одержали победу со счётом 3:0. Грузинский вингер неаполитанцев Хвича Кварацхелия отметился по ходу матча голом и результативной передачей и отреагировал на исход встречи постом в соцсетях.

«Для Дамиана. Счастлив со своей командой. Первые три очка в сезоне!» — написал Кварацхелия на своей странице в одной из социальных сетей. Отметим, что Дамиан — это новорождённый сын Кварацхелии.

В конце первого тайма, на 45+2-й минуте, Джованни Ди Лоренцо открыл счёт после точной подачи Хвичи Кварацхелии, отправив мяч в нижний угол ворот. Во втором тайме, на 75-й минуте, Кварацхелия отличился, прорвавшись через двух защитников и отправив мяч в сетку с помощью рикошета. На 90+5-й минуте Джованни Симеоне закрепил успех «Наполи», пробив по воротам после передачи Давида Нереса.

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