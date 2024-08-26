«Коламбус Крю» обыграл «Лос-Анджелес» в финале Кубка лиг MLS + MX. У Жиру — гол

В ночь на 26 августа (мск) состоялся финал Кубка лиг MLS + MX «Коламбус Крю» — «Лос-Анджелес». Встреча завершилась победой команды из Коламбуса со счётом 3:1.
В составе победителей дубль оформил Кучо Эрнандес, ещё один гол в свой актив записал Джейсен Расселл-Роу.
У «Лос-Анджелеса» отличился новоиспечённый французский форвард команды Оливье Жиру. До 90+2-й минуты счёт в матче был равным — 1:1. Однако «Коламбусу» в компенсированное время удалось дважды поразить ворота соперника за две минуты и выиграть матч. Таким образом, «Коламбус Крю» завоевал первый Кубок, основанный в 2019 году.
Напомним, в матче за третье место «Колорадо Рэпидс» обыграл «Филадельфию Юнион» (2:2, 3:1 пен.).
В мае этого года «Лос-Анджелес» объявил о подписании 37-летнего нападающего Оливье Жиру.
- 26 августа 2024
-
07:16
-
07:06
-
07:03
-
06:57
-
06:43
-
06:38
-
06:28
-
06:15
-
06:08
-
05:57
-
05:49
-
05:32
-
05:16
-
05:01
-
04:43
-
04:38
-
04:30
-
04:04
-
04:00
-
03:52
-
03:50
-
03:42
-
03:36
-
03:27
-
03:02
-
02:50
-
02:39
-
02:34
-
02:24
-
02:17
-
02:09
-
02:08
-
01:58
-
01:47
-
01:43