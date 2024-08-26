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«Коламбус Крю» обыграл «Лос-Анджелес» в финале Кубка лиг MLS + MX. У Жиру — гол

«Коламбус Крю» обыграл «Лос-Анджелес» в финале Кубка лиг MLS + MX. У Жиру — гол
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В ночь на 26 августа (мск) состоялся финал Кубка лиг MLS + MX «Коламбус Крю» — «Лос-Анджелес». Встреча завершилась победой команды из Коламбуса со счётом 3:1.

Кубок лиг MLS + MX . Final. 1-й тур
26 августа 2024, понедельник. 02:15 МСК
Коламбус Крю
Коламбус, США
Окончен
3 : 1
Лос-Анджелес
Лос-Анджелес, США
1:0 Эрнандес – 45'     1:1 Жиру – 57'     2:1 Эрнандес – 90+2'     3:1 Расселл-Роу – 90+4'    

В составе победителей дубль оформил Кучо Эрнандес, ещё один гол в свой актив записал Джейсен Расселл-Роу.

У «Лос-Анджелеса» отличился новоиспечённый французский форвард команды Оливье Жиру. До 90+2-й минуты счёт в матче был равным — 1:1. Однако «Коламбусу» в компенсированное время удалось дважды поразить ворота соперника за две минуты и выиграть матч. Таким образом, «Коламбус Крю» завоевал первый Кубок, основанный в 2019 году.

Напомним, в матче за третье место «Колорадо Рэпидс» обыграл «Филадельфию Юнион» (2:2, 3:1 пен.).

В мае этого года «Лос-Анджелес» объявил о подписании 37-летнего нападающего Оливье Жиру.

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