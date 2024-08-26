Кепа Аррисабалага близок к переходу из «Челси» в «Борнмут» — Фабрицио Романо

29-летний испанский футболист, вратарь «Челси» Кепа Аррисабалага может перейти в «Борнмут». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

«Понимаю, что «Борнмут» приближается к сделке по подписанию Кепы из «Челси»! Ещё предстоит уладить ключевые детали, но арендное соглашение до июня 2025 года теперь закрыто после ночных переговоров. Если всё будет хорошо сегодня, Кепа отправится на медицинское обследование», — написал Романо в соцсети.

Напомним, соглашение вратаря с английским клубом «Челси» рассчитано до 30 июня 2025 года. В предыдущем сезоне испанский вратарь провёл 20 игр во всех турнирах, девять из которых закончились с «сухим» счётом, и заработал две жёлтые карточки.