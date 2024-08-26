Анчелотти отреагировал на мнение о том, что позиция центрфорварда не подходит Мбаппе

Вчера, 25 августа, прошёл матч 2-го тура испанской Примеры, в котором встречались мадридский «Реал» и «Вальядолид». Команды играли на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде (Испания). Мадридцы победили со счётом 3:0. Звёздный форвард клуба Килиан Мбаппе не реализовал несколько моментов. Главный тренер мадридцев Карло Анчелотти на послематчевой пресс-конференции отреагировал на это и на то, что Килиан не может забить второй матч кряду.

«Позиция Мбаппе в центре поля ограничивает его способность вносить вклад в игру команды? Нет, я так совсем не думаю. Мбаппе — потрясающий нападающий, он очень быстрый, он хорошо движется без мяча.

У него было три шанса. Думаю, что на этой позиции он забьёт, как он всегда забивал. Я не думаю, что ему нужно играть слева или справа. Он забьёт голы здесь», — приводит слова Анчелотти ESPN.

В 1-м туре нового сезона Ла Лиги «сливочные» сыграли вничью с «Мальоркой» со счётом 1:1. В той встрече Мбаппе также забить не сумел.

Суперкубок УЕФА. «Реал» Мадрид — «Аталанта». 2:0, Мбаппе