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Карло Анчелотти высказался о дебюте Эндрика за «Реал», забившего в первом же матче

Карло Анчелотти высказался о дебюте Эндрика за «Реал», забившего в первом же матче
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Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти отреагировал на то, что бразильский нападающий клуба Эндрик забил свой дебютный мяч за «сливочных», отметившись в матче 2-го тура Ла Лиги с «Вальядолидом» (3:0).

Испания — Примера . 2-й тур
25 августа 2024, воскресенье. 18:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
3 : 0
Вальядолид
Вальядолид
1:0 Вальверде – 50'     2:0 Диас – 88'     3:0 Эндрик – 90+6'    

«Он выглядит хорошо. У него большой потенциал, и с голом он показал все свои качества. У него хороший контроль и хороший удар.

Эндрик — нападающий штрафной площади. На небольших пространствах он очень, очень опасен», — приводит слова Анчелотти ESPN.

На 90+6-й минуте Эндрик чуть правее центра у линии штрафной получил пас от Браима Диаса, одним движением ушёл от игрока соперника и ударил в ближний угол, поразив ворота.

Эндрик стал самым молодым иностранным игроком, забившим за «Реал» за всю историю Ла Лиги. Он перешёл в «Реал» из «Палмейраса» в июле 2024 года. Сумма трансфера составила € 47,5 млн.

Эндрик прибыл на медобследование перед презентацией в «Реале»

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