Карло Анчелотти высказался о дебюте Эндрика за «Реал», забившего в первом же матче

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти отреагировал на то, что бразильский нападающий клуба Эндрик забил свой дебютный мяч за «сливочных», отметившись в матче 2-го тура Ла Лиги с «Вальядолидом» (3:0).

«Он выглядит хорошо. У него большой потенциал, и с голом он показал все свои качества. У него хороший контроль и хороший удар.

Эндрик — нападающий штрафной площади. На небольших пространствах он очень, очень опасен», — приводит слова Анчелотти ESPN.

На 90+6-й минуте Эндрик чуть правее центра у линии штрафной получил пас от Браима Диаса, одним движением ушёл от игрока соперника и ударил в ближний угол, поразив ворота.

Эндрик стал самым молодым иностранным игроком, забившим за «Реал» за всю историю Ла Лиги. Он перешёл в «Реал» из «Палмейраса» в июле 2024 года. Сумма трансфера составила € 47,5 млн.

Эндрик прибыл на медобследование перед презентацией в «Реале»