Леау может перейти в «Барселону» в последние дни трансферного окна

25-летний португальский футболист, крайний нападающий итальянского клуба «Милан» Рафаэл Леау может перейти в «Барселону». Об этом сообщает испанское спортивное издание Mundo Deportivo.

По данным источника, «Барселоне» очень сложно подписать вингера, однако они попытаются сделать это в последние дни трансферного окна.

Напомним, соглашение португальца с итальянским клубом «Милан» рассчитано до 30 июня 2028 года. Леау в минувшем сезоне сыграл 47 матчей за клуб во всех турнирах, в которых отметился 15 голами и 14 результативными передачами. В новом сезоне вингер принял участие в одной игре. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 90 млн.