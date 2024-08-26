Венсан Компани отреагировал на свой дебют у руля «Баварии» в Бундеслиге

Главный тренер «Баварии» Венсан Компани прокомментировал победу над «Вольфсбургом» (3:2) в матче Бундеслиги, а также свой дебют у руля клуба в немецком чемпионате.

«Я доволен первым матчем в Бундеслиге как тренер. В первом тайме мы доминировали и не допускали моментов у своих ворот. Второй тайм начался неудачно. Мы дважды пропустили, но в конце концов победили благодаря правильному настроению.

Я довольно долго играл в футбол и знаю, что в такой игре можно проиграть или сыграть вничью. То, что мы победили, показывает, что настроение было на высоте, хотя и не все было идеальным. Мы должны честно сказать об этом», – приводит слова Компани Bayern&Germany.

Напомним, в составе «Баварии» отличились Джамал Мусиала и Серж Гнабри. Также гол в свои ворота у «Вольфсбурга» забил Якуб Каминьский. У хозяев два мяа в свой актив записал Ловро Майер.

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