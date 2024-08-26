Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ким Кардашьян сделала фото с президентом «Реала» Флорентино Пересом

Ким Кардашьян сделала фото с президентом «Реала» Флорентино Пересом
Аудио-версия:
Комментарии

Американская звезда реалити-шоу Ким Кардашьян присутствовала на «Сантьяго Бернабеу» на матче 2-го тура Ла Лиги, в котором мадридский «Реал» одержал победу в матче с «Вальядолидом» со счетом 3:0. После матча Кардашьян встретилась с игроками мадридского клуба и президентом Флорентино Пересом, с которым сделала совместное фото.

Испания — Примера . 2-й тур
25 августа 2024, воскресенье. 18:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
3 : 0
Вальядолид
Вальядолид
1:0 Вальверде – 50'     2:0 Диас – 88'     3:0 Эндрик – 90+6'    

Фото: Аккаунт «Реала» в соцсетях

Кроме того, перед матчем вингер «Реала» Винисиус Жуниор вышел на поле в сопровождении 8-летнего Сэйнта Уэста – старшего сына Кардашьян и рэпера Канье Уэста.

Напомним, крайний нападающий мадридского «Реала» Винисиус и полузащитник «сливочных» Эдуарду Камавинга также сделали совместное фото с американской звездой реалити-шоу и предпринимательницей.

В 1-м туре нового сезона Ла Лиги «сливочные» сыграли вничью с «Мальоркой» со счётом 1:1. «Вальядолид» на своём поле обыграл «Эспаньол» с минимальным счётом 1:0.

Материалы по теме
Карло Анчелотти сделал важное заявление о голкипере «Реала» Андрее Лунине
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android