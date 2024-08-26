Ким Кардашьян сделала фото с президентом «Реала» Флорентино Пересом

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Американская звезда реалити-шоу Ким Кардашьян присутствовала на «Сантьяго Бернабеу» на матче 2-го тура Ла Лиги, в котором мадридский «Реал» одержал победу в матче с «Вальядолидом» со счетом 3:0. После матча Кардашьян встретилась с игроками мадридского клуба и президентом Флорентино Пересом, с которым сделала совместное фото.

Фото: Аккаунт «Реала» в соцсетях

Кроме того, перед матчем вингер «Реала» Винисиус Жуниор вышел на поле в сопровождении 8-летнего Сэйнта Уэста – старшего сына Кардашьян и рэпера Канье Уэста.

Напомним, крайний нападающий мадридского «Реала» Винисиус и полузащитник «сливочных» Эдуарду Камавинга также сделали совместное фото с американской звездой реалити-шоу и предпринимательницей.

В 1-м туре нового сезона Ла Лиги «сливочные» сыграли вничью с «Мальоркой» со счётом 1:1. «Вальядолид» на своём поле обыграл «Эспаньол» с минимальным счётом 1:0.