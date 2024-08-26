Карло Анчелотти сделал важное заявление о голкипере «Реала» Андрее Лунине

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти заявил, что голкипер Андрей Лунин не покинет клуб.

«Лунин останется в «Реале». Он не покинет клуб», — приводит слова главного тренера мадридского клуба инсайдер Фабрицио Романо в соцсетях.

Контракт украинца с мадридским клубом истекает через год. Ранее была информация, что он не соглашается продлевать соглашение, потому что хочет получать больше игрового времени. Также сообщалось о заинтересованности во вратаре со стороны европейских клубов.

Лунин выступает за «Реал» с лета 2018 года. После восстановления от травмы Тибо Куртуа Лунин неизменно проводит матчи на скамейке запасных. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.

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