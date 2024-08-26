Шалимов раскритиковал Бителло и Карраскаля за игру с «Краснодаром»

Бывший футболист сборной России Игорь Шалимов высказался об игре футболистов «Динамо» Хорхе Карраскаля и Бителло в матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги между «Динамо» и «Краснодаром» (0:1).

«Вроде бы у него [Бителло] всё есть — убегает, обыгрывает. Сколько у него было моментов, когда он уходил в середину, то во вратаря ударит. Настолько всё не опасно. Я не могу понять уровень этого игрока. У него чуть ли не девять ударов за игру. Он один мог решить исход матча. Как бы вратарь здорово не играл, можно пробить так, что вратарь даже не дёрнется. Под сомнение встаёт индивидуальное мастерство атакующих ребят «Динамо» — по Тюкавину нет вопросов. Бителло и Карраскаль в особенности много упустили. Так тяжело выигрывать игры», — сказал Шалимов в эфире «Матч ТВ».

«Динамо» занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 12 очков за шесть матчей. «Краснодар» находится на третьей строчке, заработав 12 очков. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет московский «Локомотив», у которого 15 очков.