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Стало известно, почему Винисиус отказался от самого выгодного контракта в истории спорта

Стало известно, почему Винисиус отказался от самого выгодного контракта в истории спорта
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Крайний нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор, как сообщалось ранее, взявший время до конца нынешнего сезона с целью подумать о предложении продолжить карьеру в чемпионате Саудовской Аравии, не захотел менять клуб из-за потенциального шанса на получение награды «Золотой мяч». Об этом сообщает ESPN.

По сведениям источника, больше всего на отложение решения повлияло то, что бразилец хочет выиграть «Золотой мяч».

Ранее в СМИ появлялись сведения, что один из саудовских клубов предлагал Винисиусу заработную плату в размере € 350 млн в год. Сумма отступных за 24-летнего нападающего составляет € 1 млрд. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 180 млн.

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