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Арне Слот установил рекорд «Ливерпуля» всех времён

Арне Слот установил рекорд «Ливерпуля» всех времён
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«Ливерпуль» обыграл «Брентфорд» во 2-м туре АПЛ — 2:0. Таким образом, главный тренер мерсисайдцев Арне Слот стал первым тренером «Ливерпуля» в истории АПЛ, выигравшим первые две игры во главе команды, сообщает Opta Sport.

Напомним, ранее нидерландец стал первым тренером «красных» в XXI веке, выигравшим дебютный матч в АПЛ. В 1-м туре АПЛ «Ливерпуль» обыграл «Ипсвич» со счётом 2:0.

45-летний Арне Слот возглавил «Ливерпуль» в текущее межсезонье. Специалист находился на посту главного тренера «Фейеноорда» с лета 2021 года. За этот период под его руководством «Фейеноорд» принял участие в 145 матчах во всех турнирах, в которых 94 раза выиграл, 27 раз сыграл вничью и 24 раза уступил.

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