Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Шалимов высказался о спорном эпизоде с неназначенным пенальти на Лаксальте

Шалимов высказался о спорном эпизоде с неназначенным пенальти на Лаксальте
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший футболист сборной России Игорь Шалимов отреагировал на спорный эпизод с участием защитника московской команды Диего Лаксальта в матче 6-го тура РПЛ с «Краснодаром», закончившемся поражением москвичей (0:1).

МИР Российская Премьер-лига . 6-й тур
25 августа 2024, воскресенье. 17:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
0 : 1
Краснодар
Краснодар
0:1 Са – 25'    

«Объяснение будет простое — недостаточный контакт. На мой взгляд, это пенальти. Лаксальт уходит от Черникова, выигрывает позицию, убегает. Элементы симуляции я у Лаксальта не вижу. Говорят о планках завышенной борьбы, но при чём тут планка, если человек нарушает правила. Для меня странно, что не вмешался VAR», — сказал Шалимов в эфире «Матч ТВ».

«Динамо» занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 12 очков за шесть матчей. «Краснодар» находится на третьей строчке, заработав 12 очков. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет московский «Локомотив», у которого 15 очков.

Материалы по теме
Шалимов раскритиковал Бителло и Карраскаля за игру с «Краснодаром»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android