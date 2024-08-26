Шалимов высказался о спорном эпизоде с неназначенным пенальти на Лаксальте

Бывший футболист сборной России Игорь Шалимов отреагировал на спорный эпизод с участием защитника московской команды Диего Лаксальта в матче 6-го тура РПЛ с «Краснодаром», закончившемся поражением москвичей (0:1).

«Объяснение будет простое — недостаточный контакт. На мой взгляд, это пенальти. Лаксальт уходит от Черникова, выигрывает позицию, убегает. Элементы симуляции я у Лаксальта не вижу. Говорят о планках завышенной борьбы, но при чём тут планка, если человек нарушает правила. Для меня странно, что не вмешался VAR», — сказал Шалимов в эфире «Матч ТВ».

«Динамо» занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 12 очков за шесть матчей. «Краснодар» находится на третьей строчке, заработав 12 очков. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет московский «Локомотив», у которого 15 очков.