Ван Дейк: я не говорю, что о времени Клоппа можно забыть, но пришла пора Слота

Капитан «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк высказался о начале работы с главным тренером Арне Слотом.

«Время Клоппа было потрясающим, работа с новым тренером тоже доставляет радость, имеет определённый стиль игры. Мы отрабатываем разные вещи как с мячом, так и без него, что придаёт команде уверенность.

Я не говорю, что о Юргене можно забыть, но это в прошлом, это было отличное время, но сейчас пришло время для нового тренера, и я надеюсь, он будет успешным. Мы должны сосредоточиться на этом, не нужно сравнений и всего такого.

У нас пока нет новых игроков, очевидно, что на мне лежит дополнительная ответственность, потому что я знаю каждого здесь вдоль и поперёк. Но я здесь ради Слота. Я сказал ему об этом с первого дня, и я буду помогать ему и тренерскому штабу.

Я хочу быть успешным, мы все в одной лодке. Здесь есть дополнительная ответственность», – приводит слова защитника ВВС.

Напомним, Слот возглавил клуб в текущее межсезонье. Он уже выиграл два стартовых матча в АПЛ. Юрген Клопп руководил «Ливерпулем» с 2015 по 2024 год.

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