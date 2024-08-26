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«Бавария» установила статистический рекорд Бундеслиги

«Бавария» установила статистический рекорд Бундеслиги
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Мюнхенская «Бавария» осталась непобеждённой в своём первом матче сезона Бундеслиги в 13-й раз подряд. Об этом сообщает Opta.

Германия — Бундеслига . 1-й тур
25 августа 2024, воскресенье. 16:30 МСК
Вольфсбург
Вольфсбург
Окончен
2 : 3
Бавария
Мюнхен
0:1 Мусиала – 20'     1:1 Майер – 47'     2:1 Майер – 55'     2:2 Каминьский – 65'     2:3 Гнабри – 82'    

По информации источника, это достижение стало новым рекордом для команды в истории Бундеслиги. На счету «Баварии» 11 побед и два ничейных результата в первых матчах сезона.

Напомним, в матче 1-го тура немецкой Бундеслиги встречались «Вольфсбург» и мюнхенская «Бавария». Мюнхенцы одержали победу со счётом 3:2. В составе «Баварии» отличились Джамал Мусиала и Серж Гнабри. Также гол в свои ворота у «Вольфсбурга» забил Якуб Каминьский. У хозяев два мяча в свой актив записал Ловро Майер.

В сезоне-2023/2024 мюнхенцы заняли лишь третье место в чемпионате Германии, пропустив вперёд «Байер» и «Штутгарт». «Вольфсбург» завершил Бундеслигу на 12-й строчке.

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