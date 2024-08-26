«Бавария» установила статистический рекорд Бундеслиги

Мюнхенская «Бавария» осталась непобеждённой в своём первом матче сезона Бундеслиги в 13-й раз подряд. Об этом сообщает Opta.
По информации источника, это достижение стало новым рекордом для команды в истории Бундеслиги. На счету «Баварии» 11 побед и два ничейных результата в первых матчах сезона.
Напомним, в матче 1-го тура немецкой Бундеслиги встречались «Вольфсбург» и мюнхенская «Бавария». Мюнхенцы одержали победу со счётом 3:2. В составе «Баварии» отличились Джамал Мусиала и Серж Гнабри. Также гол в свои ворота у «Вольфсбурга» забил Якуб Каминьский. У хозяев два мяча в свой актив записал Ловро Майер.
В сезоне-2023/2024 мюнхенцы заняли лишь третье место в чемпионате Германии, пропустив вперёд «Байер» и «Штутгарт». «Вольфсбург» завершил Бундеслигу на 12-й строчке.
- 26 августа 2024
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