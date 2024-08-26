Кварацхелия забил за «Наполи», реакция Синнера на допинг-скандал. Главное к утру

Грузинский вингер «Наполи» Хвича Кварацхелия отметился голом и результативным пасом в победном матче с «Болоньей» в Cерии А (3:0), первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер рассказал о своей реакции на допинг-скандал, «Атлетико» разгромил «Жирону» в матче Ла Лиги (3:0). Главное к утру — в подборке «Чемпионата».