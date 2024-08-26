Кварацхелия забил за «Наполи», реакция Синнера на допинг-скандал. Главное к утру
Грузинский вингер «Наполи» Хвича Кварацхелия отметился голом и результативным пасом в победном матче с «Болоньей» в Cерии А (3:0), первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер рассказал о своей реакции на допинг-скандал, «Атлетико» разгромил «Жирону» в матче Ла Лиги (3:0). Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- «Наполи» обыграл «Болонью» во 2-м туре Серии А.
- Синнер: надеюсь, люди поймут, почему мне позволили продолжить играть.
- «Атлетико» разгромил «Жирону» в матче 2-го тура чемпионата Испании.
- Медведев и Рублёв сохранили позиции в рейтинге ATP, Синнер в лидерах перед стартом US Open.
- «Локомотив» победил «Ростов» в матче 6-го тура РПЛ.
- Алекс Перейра ответил на многочисленные угрозы Магомеда Анкалаева отправить его в нокаут.
- Нападающий Лусьяно Гондоу подтвердил свой трансфер в «Зенит».
- «Коламбус Крю» обыграл «Лос-Анджелес» в финале Кубка лиг MLS + MX. У Жиру — гол.
- Анчелотти отреагировал на мнение о том, что позиция центрфорварда не подходит Мбаппе.
- Арне Слот установил рекорд «Ливерпуля» всех времён.
- «Наполи» и «Аль-Ахли» близки к соглашению по трансферу Осимхена.
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