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Кварацхелия забил за «Наполи», реакция Синнера на допинг-скандал. Главное к утру

Кварацхелия забил за «Наполи», реакция Синнера на допинг-скандал. Главное к утру
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Грузинский вингер «Наполи» Хвича Кварацхелия отметился голом и результативным пасом в победном матче с «Болоньей» в Cерии А (3:0), первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер рассказал о своей реакции на допинг-скандал, «Атлетико» разгромил «Жирону» в матче Ла Лиги (3:0). Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. «Наполи» обыграл «Болонью» во 2-м туре Серии А.
  2. Синнер: надеюсь, люди поймут, почему мне позволили продолжить играть.
  3. «Атлетико» разгромил «Жирону» в матче 2-го тура чемпионата Испании.
  4. Медведев и Рублёв сохранили позиции в рейтинге ATP, Синнер в лидерах перед стартом US Open.
  5. «Локомотив» победил «Ростов» в матче 6-го тура РПЛ.
  6. Алекс Перейра ответил на многочисленные угрозы Магомеда Анкалаева отправить его в нокаут.
  7. Нападающий Лусьяно Гондоу подтвердил свой трансфер в «Зенит».
  8. «Коламбус Крю» обыграл «Лос-Анджелес» в финале Кубка лиг MLS + MX. У Жиру — гол.
  9. Анчелотти отреагировал на мнение о том, что позиция центрфорварда не подходит Мбаппе.
  10. Арне Слот установил рекорд «Ливерпуля» всех времён.
  11. «Наполи» и «Аль-Ахли» близки к соглашению по трансферу Осимхена.
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