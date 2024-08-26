Генич прокомментировал спорный эпизод матча «Локомотива» с «Ростовом»

46-летний российский футбольный журналист и комментатор Константин Генич высказался по поводу неназначенного пенальти в ворота «Локомотива» в очном матче 6-го тура РПЛ с «Ростовом», который проходил 25 августа в Москве. Встреча закончилась победой красно-зелёных со счётом 3:2.

«Мне кажется, это пенальти на Осипенко», — написал Генич в своём телеграм-канале.

Напомним, на 61‑й минуте матча главный рефери Владимир Москалёв не назначил пенальти, посчитав, что фола в эпизоде с участием Жерзино Ньямси и Максима Осипенко не было.

«Локомотив» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 15 очков за шесть матчей. «Ростов» находится на восьмой строчке, заработав восемь очков.