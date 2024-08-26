Генич прокомментировал спорный эпизод матча «Локомотива» с «Ростовом»
Поделиться
46-летний российский футбольный журналист и комментатор Константин Генич высказался по поводу неназначенного пенальти в ворота «Локомотива» в очном матче 6-го тура РПЛ с «Ростовом», который проходил 25 августа в Москве. Встреча закончилась победой красно-зелёных со счётом 3:2.
МИР Российская Премьер-лига . 6-й тур
25 августа 2024, воскресенье. 20:00 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
3 : 2
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Батраков – 10' 1:1 Роналдо – 13' 2:1 Самошников – 37' 3:1 Тикнизян – 46' 3:2 Роналдо – 90+6'
«Мне кажется, это пенальти на Осипенко», — написал Генич в своём телеграм-канале.
Напомним, на 61‑й минуте матча главный рефери Владимир Москалёв не назначил пенальти, посчитав, что фола в эпизоде с участием Жерзино Ньямси и Максима Осипенко не было.
«Локомотив» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 15 очков за шесть матчей. «Ростов» находится на восьмой строчке, заработав восемь очков.
Комментарии
- 26 августа 2024
-
08:57
-
08:53
-
08:33
-
08:30
-
08:15
-
08:15
-
07:55
-
07:37
-
07:32
-
07:16
-
07:06
-
07:03
-
06:57
-
06:43
-
06:38
-
06:28
-
06:15
-
06:08
-
05:57
-
05:49
-
05:32
-
05:16
-
05:01
-
04:43
-
04:38
-
04:30
-
04:04
-
04:00
-
03:52
-
03:50
-
03:42
-
03:36
-
03:27
-
03:02
-
02:50