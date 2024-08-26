Тренер «Ливерпуля» Слот объяснил резкую реакцию Трента Александер-Арнольда на свою замену

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот высказался о замене Трента Александер-Арнольда в матче с «Брентфордом», в котором «красные» одержали победу со счётом 2:0.

«Я понимаю, каждый игрок хочет играть 90 минут… Трент вернулся из национальной сборной, где в начале турнира он играл довольно много, а потом перестал. У него было несколько недель отпуска, он вернулся, и это всего его третья игра, мы должны заботиться о нём. Он нам нужен на весь сезон, а не только на первые две игры. Хорошо, что у меня также есть очень хороший резерв в лице Конора Брэдли», — приводит слова Слота Goal.com.

45-летний Арне Слот возглавил «Ливерпуль» в текущее межсезонье. Специалист находился на посту главного тренера «Фейеноорда» с лета 2021 года. За этот период под его руководством «Фейеноорд» принял участие в 145 матчах во всех турнирах, в которых 94 раза выиграл, 27 раз сыграл вничью и 24 раза уступил.