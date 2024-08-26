«Барселона» собирается заключить новое соглашение с Nike на 10 лет

Испанский футбольный клуб «Барселона» собирается объявить об историческом соглашении с Nike на 10 лет. Об этом сообщает Barca Universal в соцсети X (ранее Twitter), ссылаясь на журналиста Хосе Альвареса.

По данным источника, по условиям соглашения испанский клуб будет получать € 90 млн в год и бонус € 115 млн. Текущий контракт «Барселоны» со спортивным брендом Nike составляет € 35 млн в год.

Напомним, футболисты «Барселоны» играют и тренируются в экипировке американской компании с 1998 года.

Нынешний сезон каталонцы начали с двух побед над «Валенсией» (2:1) и «Атлетиком» из Бильбао (2:1). Следующий матч у сине-гранатовых состоится в рамках 3-го тура чемпионата Испании с мадридским «Райо Вальекано» 27 августа на стадионе «Вальекас» в Мадриде.